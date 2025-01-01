Красоты Аляски и гора Денали в США

Америка славится своими невероятными природными красотами, ведь в этом огромном государстве расположено множество национальных парков и заповедников, которые дарят возможность наслаждаться уникальной природой.
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