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Украинский пленный Мелокост: в ВСУ почти не осталось бойцов младше 45 лет

Украинский пленный Мелокост: в ВСУ почти не осталось бойцов младше 45 лет

В рядах Вооруженных сил Украины почти не осталось молодых бойцов. Об этом рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост, который был взят в плен в Сумской области.

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