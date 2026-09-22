Политолог Рар: Германии будет трудно вернуться к идеям Аденауэра

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель к «Христианско-демократическому союзу» (ХДС) вернуться к идеям первого канцлера Конрада Аденауэра.
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