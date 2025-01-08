Журналист Танзи: украинец Забарный отказался играть за ПСЖ из-за Сафонова

Наличие в составе парижского ПСЖ российского голкипера Матвея Сафонова стало причиной отказа переходить в этот футбольный клуб защитника сборной Украины и английского «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает Le10sport.
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