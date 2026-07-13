Долгий путь к доверию

Российский автопром пытается вернуть доверие покупателей, но сделать это быстро не получится. Почему отечественные автомобили пока проигрывают китайским, что мешает полной локализации производства и способны ли меры государственной поддержки изменить ситуацию в ближайшие годы? Своим взглядом поделился директор Института нового общества, автор Telegram-канала «Политэкономия» Василий Колташов.
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