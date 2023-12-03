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Санду не поздоровится: добровольцы из СВО вернутся в Молдавию с боевым опытом

Санду не поздоровится: добровольцы из СВО вернутся в Молдавию с боевым опытом

2 дня назад 3,1K прочитали Лидер Партии регионов Молдавии Александр Калинин, которого на этой неделе президент Майя Санду лишила гражданства «за поддержку действий России на Украине», начал формировать подразделение из молдавских добровольцев для участия в специальной военной операции.

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MS
Mikhail Stepanov
Пора и Молдавию приводить в порядок!
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