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«Игроки Аргентины запугивают арбитра. Это одно из худших судейств на ЧМ». Экс-вратарь Англии Робинсон о полуфинале

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал работу главного арбитра Исмаила Эльфата на матче Англии и Аргентины (1:0, второй тайм) в полуфинале чемпионата мира.

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