На Смоленщине активизировались волки

Министерство лесного хозяйство сообщило о предпринятых мерах стабилизации ситуации в Смоленской области В связи с участившимися случаями нападения волков на домашних животных в Смоленской области министерство лесного хозяйства усилило меры по регулированию численности хищников.
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