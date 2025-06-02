«Мир ему не нужен»: Шхагошев назвал Зеленского террористом

Замруководителя фракции «Единая Россия», член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Владимир Зеленский, взяв на себя ответственность за атаку на российские аэродромы, фактически объявил себя террористом.
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