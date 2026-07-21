Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд в Грузии выпустил под залог ударившего российскую туристку мужчину

Суд в Грузии выпустил под залог ударившего российскую туристку мужчину

Районный суд города Телави в Грузии избрал залог в размере 5 тыс. лари (около $1,9 тыс.) в качестве меры пресечения Георгию Чигладзе, который в результате конфликта ударил российскую туристку Алену Нестерюк.

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