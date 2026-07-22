Будущее почти здесь: глава Unitree Robotics заявил, что уже через 2-3 года роботы смогут жить и работать в незнакомой среде, как люди

Воплощенный искусственный интеллект совершит скачок впередВан Синсин, основатель компании Unitree Robotics, заявил, что «момент ChatGPT», когда воплощенный искусственный интеллект совершит скачок вперед, наступит уже через два-три года.
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