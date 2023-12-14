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14 декабря Путин подведет итоги 2023 года вместе со всей Россией

14 декабря Путин подведет итоги 2023 года вместе со всей Россией

В полдень начнётся большая пресс-конференция и прямая линия с участием президента России.Сегодня днём Владимир Путин подведет итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией.

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