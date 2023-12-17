Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

107 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Неужели у этого голландского наркомана и извращенца Хукстра, за ложь и угрозы РОССИИ, появилось желание навсегда исче...Нидерланды хотят ...
  • Валентин Щербаков
    Голова у тебя, Урсула, как седалище, в твоих жилах не кровь, а моча, посадить бы тебя во влагалище, чтоб с политики с...Форум говорит: «Г...
  • Валентин Щербаков
    Что-то Орбан осмелел, может быть пора хвост подрезать....Орбан заявил, что...

Братьев Кононовичей жестоко избивали в застенках СБУ, сотрудники спецслужбы угрожали изнасиловать 13-летнюю дочь одного из них

Братьев Кононовичей жестоко избивали в застенках СБУ, сотрудники спецслужбы угрожали изнасиловать 13-летнюю дочь одного из них

Весной 2022 года сотрудники СБУ задержали братьев-близнецов Михаила и Александра Кононовичей. Коммунистов обвиняют по двум частям статьи 109 УК Украины — «Действия, направленные на захват государственной власти» и «Распространение материалов с призывами к насильственному захвату государственной власти».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх