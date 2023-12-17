Братьев Кононовичей жестоко избивали в застенках СБУ, сотрудники спецслужбы угрожали изнасиловать 13-летнюю дочь одного из них

Весной 2022 года сотрудники СБУ задержали братьев-близнецов Михаила и Александра Кононовичей. Коммунистов обвиняют по двум частям статьи 109 УК Украины — «Действия, направленные на захват государственной власти» и «Распространение материалов с призывами к насильственному захвату государственной власти».