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Mirror: противникам Трампа грозит его месть после избрания президентом США

Mirror: противникам Трампа грозит его месть после избрания президентом США

Избранный президент США Дональд Трамп не забыл про козни своих противников и тех, кто перешел ему дорогу во время предвыборной кампании.

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