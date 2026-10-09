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Новости Брянска

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Брянский аэропорт получит финансовую помощь из резервного фонда

Брянский аэропорт получит финансовую помощь из резервного фонда

Из резервного фонда правительства выделено 10,7 млрд рублей для поддержки закрытых аэропортов, включая Брянск, где гражданские рейсы не выполняются с февраля 2022 года.

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