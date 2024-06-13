Роскомнадзор может начать блокировать звонки из-за границы

Как считают в ведомстве, эта мера поможет бороться с многократным ростом телефонного мошенничества. Так ли это, по мнению специалистов?Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы.
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