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Онкобольная принцесса Уэльская наконец вышла в свет

Онкобольная принцесса Уэльская наконец вышла в свет

Появление онкобольной Кейт Миддлтон стало бальзамом на душу для любящего ее народа. Вчера в Лондоне состоялся праздничный парад “Trooping The Colour” в честь короля Карла III, на котором появилась прекрасная Кейт Миддлтон.

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