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Человек с золотой кровью: как австралиец спас жизни двух миллионов младенцев

Человек с золотой кровью: как австралиец спас жизни двух миллионов младенцев

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day). В этот летний день предлагаем вспомнить уникального человека, который спас миллионы жизней и попал в книгу рекордов Гиннесса.

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