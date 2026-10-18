Татьяна Васильева стала матерью 2 октября в Флорианополисе, родив дочь Мирославу. Вместе с мужем Борисом Обломским, модель поделилась радостью в соцсетях.
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