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Обозреватель Al-Ain Ферхат заявил, что Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции

Обозреватель Al-Ain Ферхат заявил, что Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции

Обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат заявил в пятницу, что западные государства обеспокоены тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции, которые были введены против страны ранее.

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