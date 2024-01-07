Уральский полицейский скрыл сообщение об избиении 11-летней девочки подростками

Сотрудник отдела полиции № 19 Нижнего Тагила в Свердловской области Тарас Булгаков оставил провокационный комментарий в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» к новости об избиении 11-летней девочки братьями-азербайджанцами.
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