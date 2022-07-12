Заноза

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Чем закончится СВО на Украине?

Чем закончится СВО на Украине?

Конечно, миром. Но, не обязательно с мирным договором. Подписать мирный договор с потерей части территорий для любого политика на Украине — это конец карьеры и риск закончить, как Синдзо Абэ Источник: РИА ФАН Возможно ли для Киева отвоевать уже потерянные территории и те, которые ещё будут потеряны? Теоретически да, но через многие годы, путём новых кровавых столкновений, при наличии обновлённой армии (потребуется многолетняя техническая и учебная поддержка НАТО) и при расслабленности России (во что верится с трудом).

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