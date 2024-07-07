Реформа пенсионной системы в России: постепенное увеличение пенсионного возраста Ольга ВайленкоВ 2018 году в России было принято значительное решение о постепенном увеличении пенсионного возраста, касающееся всех возрастных групп населения.
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