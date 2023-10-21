Science Advance: полимер из динофлагеллятов светится при сжатии и растяжении

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали мягкие и прочные материалы, которые испускают свет при механическом воздействии благодаря одноклеточным водорослям динофлагеллятам.
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