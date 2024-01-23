Мигрант напавший с ножом на прохожего со словами "я в России закон", неожиданно был отпущен из зала суда

С Батыем, Наполеоном, Гитлером СПРАВИЛИСЬ!!! НЕУЖТО аульцев не одолеем? Уже сейчас имеем кадровый ЗАПАЛ (авганцы, участники спецопераций, участники СВО и ПАТРИОТЫ ....!!!!). Нужны Минины, Пожарские, Денисовы, Ковпаки, Судоплатовы .... и аульцы улетят, как ГНУСНАЯ САРАНЧА!!! Даже второпях могут травмировать друг друга, т.к. поезд не РЕЗИНОВЫЙ....💪💪💪

Алексей Смирнов

А ведь на самом деле, положа руку на сердце, ведь наше правительство ценит и уважает нацменов больше коренного населения. Ну. сказали бы по честному. не можем мы жестко с эмигрантами. дабы не ссорится с сопредельными государствами. разбираетесь как нибудь сами, разве не разобрались бы? Так ведь нет, и они не трогают и нам нельзя.