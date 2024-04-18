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Главный нотариус Подмосковья сел на пять лет

Главный нотариус Подмосковья сел на пять лет

Кроме того, господин Смирнов теперь должен государству 25 миллионов.Бывший главный нотариус Московской области Станислав Смирнов приговором Замоскворецкого райсуда получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 25 млн рублей – штраф в доход государства.

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