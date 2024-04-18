Главный нотариус Подмосковья сел на пять лет

Кроме того, господин Смирнов теперь должен государству 25 миллионов.Бывший главный нотариус Московской области Станислав Смирнов приговором Замоскворецкого райсуда получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 25 млн рублей – штраф в доход государства.