Главный нотариус Подмосковья сел на пять лет

Кроме того, господин Смирнов теперь должен государству 25 миллионов.Бывший главный нотариус Московской области Станислав Смирнов приговором Замоскворецкого райсуда получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 25 млн рублей – штраф в доход государства.
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