Психолог Шнайдер: мужчины, не ухаживающие за ребенком, могут к нему ревновать

Появление ребенка — нормативный кризис, который должен быть пройден конструктивно. Если переход не сопровождается адаптацией, гибкостью, пересмотром ролевых ожиданий, то начинается стагнация, фрустрация и нарастание отчужденности между супругами, рассказала "Газете.