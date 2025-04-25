Психолог Шнайдер: мужчины, не ухаживающие за ребенком, могут к нему ревновать

Появление ребенка — нормативный кризис, который должен быть пройден конструктивно. Если переход не сопровождается адаптацией, гибкостью, пересмотром ролевых ожиданий, то начинается стагнация, фрустрация и нарастание отчужденности между супругами, рассказала "Газете.
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