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Петербургский дневник

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Врач Бобрикова назвала коровье молоко и яйца самыми аллергенными продуктами

Кроме того, она отметила морепродукты и экзотические фрукты Наиболее аллергенные продукты - это коровье молоко, яйца, рыба, морепродукты и экзотические фрукты, рассказала РИА Новости заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Елена Бобрикова.

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