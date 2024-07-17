Врач Бобрикова назвала коровье молоко и яйца самыми аллергенными продуктами

Кроме того, она отметила морепродукты и экзотические фрукты Наиболее аллергенные продукты - это коровье молоко, яйца, рыба, морепродукты и экзотические фрукты, рассказала РИА Новости заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Елена Бобрикова.
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