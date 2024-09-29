В Иракском Курдистане выразили соболезнования в связи с убийством Насраллы

Глубокую обеспокоенность в связи с быстрой эскалацией военных событий в регионе, включая нападение Израиля на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу и его товарищей, выразил президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани, 29 сентября сообщает Shafaq News.
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