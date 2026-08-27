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Нейтралитет Швейцарии, задолженность по зарплате и нарушение дисциплины в школе

Нейтралитет Швейцарии, задолженность по зарплате и нарушение дисциплины в школе

- В Швейцарии 27 сентября состоится референдум, в ходе которого решится, нужно ли стране усилить нейтралитет, запретить вводить санкции и сотрудничать с военными блоками; - В директивах на Генассамблее ООН говорится, что «действия России представляют собой угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка»; - В Ингушетии сотрудники ГИБДД во время погони открыли стрельбу по колесам, в результате ранение получил 10-летний мальчик; - Просроченная задолженность по зарплате к концу июля 2026 года составила 2,04 млрд руб.

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