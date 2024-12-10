Главный «инцел» России Алексей Поднебесный предстанет перед судом

Он обвиняется в сексуальной связи с 15-летней девочкой В Центральном районе Петербурга будут судить 46-летнего блогера Алексей Поднебесного, который обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности школьницы.
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