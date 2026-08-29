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Роспотребнадзор дал советы по выбору цветов к 1 сентября

Роспотребнадзор дал советы по выбору цветов к 1 сентября

Определить свежесть букета можно еще до покупки Для букета к началу учебного года лучше выбирать сезонные цветы, способные долго сохранять свежесть и переносить температурные перепады.

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