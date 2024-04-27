Пропавшую дочь алтайского депутата ищут в Новосибирске и Сочи

На поиск девушки ориентирован весь личный состав, сообщили в краснодарском ГУ МВД В Новосибирске пропала 18-летняя студентка Диана Конева, дочь депутата Новоалтайского городского собрания Елены Коневой, пишет Ngs.
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