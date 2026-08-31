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2 killed, 8 shot at large Trenton, N.J., street gathering

2 killed, 8 shot at large Trenton, N.J., street gathering

Two people were killed and eight others were wounded in a shooting that erupted early Sunday during a large unauthorized gathering in Trenton, N.

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