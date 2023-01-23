Закон об исполнительном производстве В ст. 101 ФЗ-229 от 02.10.2007г. указаны виды дохода, на которые не может быть обращено взыскание: выплаты по возмещению причиненного вреда здоровью; выплаты в связи со смертью кормильца; выплаты в связи с увечьями при выполнении служебных обязанностей; компенсация за полученный вред в радиационных и техногенных катастрофах; компенсация за уход за нетрудоспособными […] Могут ли приставы снять деньги с пособия по безработице? Приставы снимают пособие по безработице: возможно ли это Справка и помощь.