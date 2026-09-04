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Царьград

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La Repubblica сообщает: русский турист утонул в озере Комо 3 сентября

La Repubblica сообщает: русский турист утонул в озере Комо 3 сентября

38-летний русский турист Дмитрий Абраменко утонул в озере Комо в Италии на глазах у своей спутницы. Трагедия произошла 3 сентября в районе Нессо.

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