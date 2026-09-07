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Все типы аниме-тяночек от цундере до камидере с примерами: разбираемся в женских архетипах

Все типы аниме-тяночек от цундере до камидере с примерами: разбираемся в женских архетипах

Теперь вайфу станет искать гораздо легче! фото: кадры из фильмов/коллаж MAXIMсписокРанее мы рассказывали нашим читателям о самых популярных героинях, подробнее тут: 10 самых горячих вайфу из аниме.

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