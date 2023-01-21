Великие победы Красной армии: Сталинградская битва как решающее сражение Великой Отечественной войны

Великие победы Красной армии: Сталинградская битва как решающее сражение Великой Отечественной войны

Материал выходит в рубрике Видео.Сталинградская битва по праву считается одним из решающих сражений не только в ходе Великой Отечественной войны, но и в целом, во Второй Мировой.

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