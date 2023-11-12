Снижение производства наркотиков в Афганистане: виновником оказался Талибан* Елена ВайленкоНа протяжении последнего года производство наркотиков в Афганистане сократилось на 95%, и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил свое мнение о причинах этого значительного снижения.