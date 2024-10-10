Коллекционер авторских гобеленов и ковров ручной работы Евгений Шутко — о моде на текстиль

12 и 13 сентября в ЦСИ «Винзавод» состоится осенний маркет современного искусства Win-Win. «Сноб» поговорил с куратором секции Focus Textile Евгением Шутко о том, зачем коллекционировать текстиль и что дает участие в Win-Win молодым авторам.
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