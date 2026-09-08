Американец получил на день рождения лотерейный билет и выиграл $1 млн

Житель штата Иллинойс стал миллионером после того, как выиграл $1 млн благодаря лотерейному билету, который получил в подарок от друга на свой день рождения, пишет UPI.
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