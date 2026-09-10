«Морпех рождается на полигоне»: как обучают бойцов Северного флота

Настоящее мастерство приходит с практикой. А ее на учениях морпехов Северного флота предостаточно. О том, как проходит обучение, рассказала корреспондент «Звезда» Елена Сивонен.
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