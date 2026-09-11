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Воронежские новости

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Воронежец дважды обокрал прихожанок Ильинского кафедрального собора

Воронежец дважды обокрал прихожанок Ильинского кафедрального собора

В соборе мужчина забирал с лавочек оставленные прихожанами сумки с ценными вещами.47-летний мужчина приговорен к двум годам лишения свободы за две кражи имущества прихожанок Ильинского кафедрального собора.

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