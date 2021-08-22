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Мишустин выделил деньги на выплату нуждающимся семьям с детьми

Мишустин выделил деньги на выплату нуждающимся семьям с детьми

Мишустин выделил деньги на выплату нуждающимся семьям с детьми Александр АлексеенкоС целью повышения финансовой привлекательности бюджета российских семей, премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выделении денег на соответствующие выплаты.

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