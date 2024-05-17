МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ГенералКА Шевцова останется. Она и свиду, полное камильфо.Белоусов провел п...
  • Сергей Дмитриев
    = Он уже арестован и взят под стражу=, но не хочет менять прикид на робу арестанта. Видимо, тоже не задарма?Президент России ...
  • Silver Kont
    Да пусть баранов пасут, русофобия там нагнетается ё-ё-ё, вот только кахзахчушек надо бортовать по всем направлениям, ...Ушла легенда. Мы ...

Суровикин или Герасимов: Что будет с Генштабом? Отвечает Путин

Суровикин или Герасимов: Что будет с Генштабом? Отвечает Путин

2 дня назад 117K прочитали Первый вопрос, который возник в воскресенье, сразу же после назначения Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза, звучал так: «А кто встанет у руля Генштаба?».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх