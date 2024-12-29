Изначально Хидео Кодзима не хотел делать катсцены в Metal Gear Solid более 4-5 минут ...

Изначально Хидео Кодзима не хотел делать катсцены в Metal Gear Solid более 4-5 минутХидео Кодзима прославился не только игровым дизайном своих игр, но и своими длинными катсценами, причем настолько, что одна из его игр, Metal Gear Solid 4, может похвастаться мировым рекордом по самой длинной непрерывной кинематографической сцене… источник.