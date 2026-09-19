Номера без флага РФ: откуда они взялись и что теперь ждёт водителей

Регистрационные номера без российского флага давно не редкость на наших дорогах, но мало кто знает, почему на самом деле водители их ставят.
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