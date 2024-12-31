«Пачиму оценки таке?»: россиянам наглядно показали уровень русского языка у мигрантов в школах

Вадим Кузнецов У Дифузы позиция паразита. Ей, как водится, все должны. За что? за факт наличия Дифузы. Лично я не уверен, что наличие Дифузы и ее семейства в России необходимо. У нас и так избыток паразитов.

Егор П чемодан,вокзал,кишлак и любимый ишак(что за блядство? у нас отцы стали какие то трансгендарами? давно надо бить ебала этим сраноазиатам за малейшее поползновение в сторону детей!)