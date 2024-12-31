Телеканал "78" Запрет детям мигрантов, не говорящим по-русски, учиться в российских школах решает давно назревшую проблему.
«Пачиму оценки таке?»: россиянам наглядно показали уровень русского языка у мигрантов в школах
Комментарии
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Вадим Кузнецов
У Дифузы позиция паразита. Ей, как водится, все должны. За что? за факт наличия Дифузы. Лично я не уверен, что наличие Дифузы и ее семейства в России необходимо. У нас и так избыток паразитов.
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2 час.
Егор П
чемодан,вокзал,кишлак и любимый ишак(что за блядство? у нас отцы стали какие то трансгендарами? давно надо бить ебала этим сраноазиатам за малейшее поползновение в сторону детей!)
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2 час.
Андрей Павлов
И сесть. За своего да, можно и откинуться, а за другого... Не каждый способен. Ведь власть всегда, за редчайшим исключением, в конфликтной ситуации берет сторону мигранта.
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28 мин.
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