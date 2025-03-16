«Тогда на Россию вооружиться весь мир»: что предсказал русским духовник царской семьи

Святой Феофан Полтавский был духовником императорской и великим богословом начала XX века. Феофан в Санкт-Петербурге Он родился в семье священника 31 декабря 1873 года в селе Подмошье, в миру его звали Василий Дмитриевич Быстров.
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