Облетать Россию дорого: европейцы «режут» рейсы в Азию

«Иностранные авиакомпании теряют интерес к Китаю, а местные перевозчики расширяют рейсы за рубеж»: Работают санкции — открытое для китайцев воздушное пространство России выбило западных авиаперевозчиков из бизнеса, пишет Reuters со ссылкой на данные Cirium.
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