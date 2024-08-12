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Русская весна

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Облетать Россию дорого: европейцы «режут» рейсы в Азию

Облетать Россию дорого: европейцы «режут» рейсы в Азию

«Иностранные авиакомпании теряют интерес к Китаю, а местные перевозчики расширяют рейсы за рубеж»: Работают санкции — открытое для китайцев воздушное пространство России выбило западных авиаперевозчиков из бизнеса, пишет Reuters со ссылкой на данные Cirium.

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